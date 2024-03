L'Italia vola nel season ranking dell'Uefa che regalerà un posto a testa a due nazioni, le prime due nella classifica derivante dai risultati della stagione in corso. Con le vittorie di ieri in Europa League di Milan e Roma e della Fiorentina nella Conference League, l'Italia sale a 16.571 punti, davanti alla Germania con 15.500 e all'Inghilterra con 14.625.

Seguono Francia con 14.416 e Spagna con 13.437. L'Italia ha perso per strada la Lazio, settimana prossima si saprà il destino di Inter e Napoli e delle squadre impegnate nelle altre competizioni europee.