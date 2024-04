L'Italia resta in testa al season ranking dell'Uefa e aspetta con fiducia le partite di oggi tra Europa League e Conference League per guadagnare altri punti. Nelle due giornate di Champions League non ha infatti rappresentanti e infatti è rimasta ferma a 17.714 punti. Segue la Germania a 16.500, a pari punti con l'Inghilterra. Quarta la Spagna che sale a 15.062, davanti alla Francia con 14.750.

Le prime due del ranking, va ricordato, avranno una squadra in più nella Champions League del prossimo anno.