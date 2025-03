L'Italia guadagna qualche punto rispetto alla seconda posizione, occupata dalla Spagna, nel season ranking Uefa che regala un posto in più per la prossima Champions League alle nazioni che finiscono prima e seconda in classifica.

In testa c'è nettamente l'Inghilterra, 22.178 punti e ancora sei formazioni in corsa nelle tre coppe europee. Sei squadre presenti anche per la Spagna, arrivata a 19.892 punti. Terza l'Italia, che ha recuperato un po' di terreno grazie al successo di ieri in Europa League della Roma contro l'Athletic Bilbao (unito a quello della Lazio sul Viktoria Plzen). Male invece la Fiorentina che ha perso 3-2 in Conference League in casa del Panathinaikos.