Si aggiorna il Season ranking dell'Uefa dopo le partite di ieri sera in Champions League. L'Italia resta in testa con 16.571 punti e cinque squadre ancora in corsa, davanti alla Germania con 15.500 (4/7) e all'Inghilterra (6/8) con 15.000.

Seguono la Francia a 14.416 (3/6) e la Spagna a 13.812 (4/8).