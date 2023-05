Mark Seagraves, ex calciatore di Liverpool, Manchester City e Bolton oggi opinionista televisivo, parla ai microfoni del Times of India in vista delle semifinali di ritorno di Champions League. Questo il suo pensiero sul derby di domani: "Ovviamente se una squadra arriva con un vantaggio di 2-0, pensi che vincerà la partita, quindi direi Inter. Ma penso che domani si imporrà il Milan, ma solo per 1-0; quindi non credo che passerà il turno. Penso che tutto il danno sia stato fatto da quei due gol iniziali di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan".

Per Seagraves, quindi, l'Inter andrà in finale dove troverà in quel di Istanbul il Manchester City. Ma chi vincerà? "Il Manchester City, certo. Mi piace pensaee che la partita contro il Real Madrid sia la vera finale. E non è una mancanza di rispetto per l'Inter perché se guardi alla loro rosa e ai giocatori che hanno a disposizione, è anche una squadra fantastica. Ma se penso alle due formazioni al top della forma, per me c'è solo un vincitore".