Il Napoli vola, Alex Meret si gode il momento e non pensa alle inseguitrici, guidate dall'Inter seconda in classifica. "C'è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi - ammette il portiere azzurro nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli -. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma come abbiamo sempre fatto prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima domenica e non al lungo termine. Ora siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché in Coppa Italia è andata come sappiamo e vogliamo prenderci una rivincita".