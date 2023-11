L’importante vittoria di misura ottenuta in trasferta contro l’Atalanta, permette all’Inter di mantenere la vetta solitaria in classifica e rafforza la possibilità di portare a casa lo scudetto secondo gli esperti di 888sport, che vedono la seconda stella nerazzurra a 1,80, quota che sale a 1,83 su William Hill, in vantaggio sulla Juventus, reduce dalla quarta vittoria consecutiva – la terza per 1-0 – in casa della Fiorentina. Il poker degli uomini di Allegri permette alla Vecchia Signora di posizionarsi alle spalle dell’Inter, a 4 volte la posta, con il Milan, sconfitto a San Siro dall’Udinese e senza vittorie dallo scorso 7 ottobre, ora terzo in lavagna a 6.

Più lontano il bis dei campioni d’Italia in carica del Napoli, tornato al successo nel derby campano contro la Salernitana, e dato dai bookie a 9.