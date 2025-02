Una frenata inaspettata che mette a rischio la corsa allo scudetto. Il Napoli impatta 1-1 al Maradona contro l'Udinese e vede l'Inter - vittoriosa nel posticipo contro la Fiorentina - avvicinarsi sempre più in classifica. Se solo una settimana fa gli esperti di Planetwin365 e bet365 davano come favorita per il titolo la squadra di Antonio Conte, in virtù dello stop casalingo c'è il controsorpasso della squadra di Simone Inzaghi: i nerazzurri, dopo i 2,10 della scorsa settimana, tornano favoriti a 1,80, con il Napoli a 2,20, in salita rispetto a 1,75.

Nel testa a testa tra le due squadre può inserirsi solo l'Atalanta di Retegui, autore di quattro gol e sempre più leader dei marcatori: su 888sport e Snai, il successo finale dei giocatori di Gian Piero Gasperini si gioca a 10, stessa quota rispetto a martedì scorso.