Oggi direttore sportivo dell'Istra, in Croazia, l'ex centravanti Sasa Bjelanovic ha inquadrato così la corsa scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, in occasione del 'TransferRoom Summit' di Estoril, in Portogallo. "Sembra che si stia andando verso un duello Inter-Juve - le sue parole -. La squadra di Inzaghi è ottima, quella di Allegri ha il vantaggio di non giocare in Europa e può concentrarsi sul campionato e lo sta sfruttando al meglio. Milan e Napoli hanno ora un gap, credo che se la giocheranno Inter e Juve".