Scudetto, Adani vota Juve: “È la più forte, anche se l’Inter ha vinto l’anno scorso”

L'ex difensore sulla corsa al titolo in Serie A: "I bianconeri per me rimangono la squadra favorita"

Daniele Alfieri

"L'Atalanta giocherà per stare nei primi posti, la favorita rimane la Juve perché è la più forte, anche se ha vinto l'Inter l'anno scorso. Ma ci sono tante squadre che giocheranno per mettersi dietro tutte le altre". Così Lele Adani ai microfoni di Gazzetta TV sulla prossima corsa scudetto in Serie A. E sul domino dei tecnici aggiunge: "Guarderò con fascino la sfida di Sarri, cambierà il modo di pensare il calcio: non è facile ma arriva da vittoria tra coppe e scudetti. Il Napoli ha una grande rosa ed è arrivato Spalletti, il Milan ha perso Donnarumma ma si è rinforzata".