Il discorso scudetto è una questione a tre, secondo Robert Acquafresca: "In corsa ci metto ancora l’Atalanta, che ha fatto qualche passo falso ma pure le altre hanno rallentato", ha spiegato l’ex attaccante di Cagliari e Bologna in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.

Le altre a cui si riferisce Acquafresca sono, ovviamente, Napoli e Inter, domani una di fronte all'altra nel match di cartello della 28esima giornata di Serie A: "Mi auguro che quest’anno si aggiudichi il titolo una tra Napoli e Atalanta, quindi domani mi auguro vincano gli azzurri".