Scouting per le giovanili, nel mirino il classe 2005 del Modena Spaggiari

Il giovane dei Canarini, che può agire da ala e trequartista, piace anche a Bologna e Verona

Tre club di Serie A avrebbero messo nel mirino il giovane centrocampista offensivo del Modena Riccardo Spaggiari. Il classe 2005, che può giocare sia come esterno d'attacco sia come trequartista centrale, secondo Tutto Mercato Web piace infatti molto a Bologna, Hellas Verona e anche all'Inter, che dalle giovanili dei Canarini ha già prelevato in prestito Fabio Abiuso.