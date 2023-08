Scossone non da poco per il calcio cinese, che già non sta vivendo un periodo particolarmente felice. Il giornalista Zhao Yu ha infatti reso che Liu Jun, vice capo della Federcalcio cinese e presidente della Super League, è stato posto sotto indagine per corruzione. Gli inquirenti stanno ancora accertando le sue responsabilità che, se confermate, rappresenterebbero un problema non da poco per il movimento sportivo locale. Liu Jun in precedenza è stato direttore generale del Jiangsu Suning Football Club, vice presidente di Suning Sports Group e amministratore delegato ad interim dell'Inter.