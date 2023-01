Dopo l'increscioso episodio di ieri a Badia del Pino con gli scontri in autostrada tra gli ultras di Roma e Napoli, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che da prefetto ha adottato vari provvedimenti prescrittivi per vietare le trasferte delle tifoserie ritenute a rischio, secondo Il Giornale chiederà all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare con la massima severità i prossimi eventi in programma. Provvedimento auspicato anche dal sottosegretario Wanda Ferro: "I gravi episodi di violenza non hanno nulla a che vedere con il tifo e con lo sport: si tratta di gesti criminali che vanno puniti in maniera severa ed effettiva.