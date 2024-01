Il tema degli sconti fiscali per il calcio torna in auge nel dibattito politico in vista dell'esame del decreto Milleproproghe. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, Forza Italia ha chiesto il ripristino fino al 2028 della possibilità per i calciatori che vengono in Italia di usufruire di una fiscalità di vantaggio come già accadeva con il Decreto Crescita. Era stata la Lega, nel corso dell’ultimo infuocato Consiglio dei ministri del 2023, a stoppare la proroga degli “impatriati sportivi”, con i ministri Salvini e Giorgetti in prima fila contro una regola definita immorale.

Questo il commento del deputato Alessandro Cattaneo: "Il calcio è un’industria che vale miliardi e dà lavoro a migliaia di persone, non solo ai calciatori. Negli ultimi anni il calcio ha vissuto una crisi e si è creato un gap competitivo rispetto agli altri Paesi, perciò il ragionamento va fatto sui numeri".