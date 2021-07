Sconcerti: “Un azzurro pronto per la Premier League? Barella lo vedo perfetto”

Il giornalista a Calciomercato.com non ha dubbi: "E' il primo nome che mi viene in mente"

Quale giocatore della Nazionale italiana campione d'Europa sarebbe pronto per giocare in Premier League? Incalzato da questa domanda, Mario Sconcerti ha risposto senza esitazione citando un nome su tutti: "Il primo che mi viene in mente è quello di Barella. Lo vedo perfetto per il campionato inglese", assicura il giornalista a Calciomercato.com.