Sconcerti: “Superlega bocciata dalla gente, Serie A. Sta crescendo”

L'opinione dell'esperto giornalista

La prestigiosa firma del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuta a 'Maracanà', nel pomeriggio su TMW Radio, parlando dei motivi che hanno fatto, a suo avviso, naufragare il progetto Superlega: "È stata bocciata dalla gente e non dai tribunali, bocciata da calciatori e dirigenti. Secondo me si è perso di vista il problema. Juve, Milan e Inter in tornei così rischierebbero di non vincere mai. Piacerebbe davvero questo?". Sul campionato in corso e sulla crescita che il movimento calcistico azzurro può avere agli orizzonti: "Dovremo essere bravi a sfruttare il nostro momento di povertà. Non ci stiamo accorgendo che tra Serie B e A abbiamo 12 presidenti stranieri, di cui 9 americani. Oggi conviene venire a comprare in Italia, perché le squadre costano poco. E se riesci a venire in Serie A, sei sovvenzionato dai diritti televisivi. Stiamo crescendo, vendendo anche il nostro calcio all'estero. Dove ci porti tutto questo, però, non lo so".