Sconcerti sulla Serie A: “Torneo senza padroni, per chi vuole diventarlo”

L'editorialista del Corriere della Sera analizza così il prossimo campionato

Intervistato da TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti analizza il campionato che comincerà tra circa un mese: "Attenzione anche al tempo che non dovrà impiegare Pioli sul Milan, a differenza per esempio di Sarri. Lui e Allegri partono avvantaggiati perché giocano in casa. Vediamo anche cosa accadrà con la Roma, perché Mourinho a mani vuote non resta. Ancora manca un mese alla fine del mercato, è il momento giusto per chi ha voglia di indebitarsi, se non si hanno già troppi debiti. Ma è un torneo senza padrone, per chi volesse diventarlo questo è il torneo giusto. Anche l’Atalanta? Certamente. Ma anche la Roma... I giallorossi erano già forti lo scorso anno ma non avevano carattere. Uno come Mourinho invece ne ha persino troppo: per questo, fossi nella proprietà della Roma cui manca una visione storica, capirei che questo è il momento più debole del nostro calcio e in cui si possono ridurre le distanze. C'è spazio per muoversi".