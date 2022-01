Sconcerti sicuro: “Lukaku? Ora sarà dura rimanere al Chelsea”

Il giornalista: "Non escludo che vada in prestito per sei mesi, per poi venderlo a giugno"

Stefano Bertocchi

"Credo che sia stato molto riduttivo come è stato affrontato il problema". Mario Sconcerti commenta così la decisione della Lega Serie A di confermare la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus il 12 gennaio: "Se si può giocare, si gioca quando si deve. Se non si può giocare, si ferma tutto, perché nessuno si sta accorgendo che Serie B e C sono ferme per Covid, gli unici che giocano sono quelli della Serie A. La domanda non è tanto Juve-Inter di Supercoppa ma perché si gioca la Serie A e non giochino gli altri e se è corretto giocare" dice il giornalista a TMW Radio.

Che succederà a Lukaku dopo le sue ultime parole?

"Quello che si deve fare è quello che ha fatto il Chelsea, ossia metterlo in tribuna. Io non escluderei che possa essere messo sul mercato subito. E non escludo che vada in prestito per sei mesi, per poi venderlo a giugno. E' difficilmente ricucibile una cosa del genere, soprattutto tra tifosi e giocatore. Sarà dura rimanere lì. So che c'è un agente di mercato che ha fatto menzione di un possibile scambio con un giovane attaccante che è in Italia. Mi viene in mente Vlahovic, ma è difficilmente contrattualizzabile".