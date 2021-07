Sconcerti: “Sensi, impensabile incassare 15 mln. Fiorentina? Solo in prestito”

Il giornalista: "Nessuno investirebbe quella cifra per un giocatore con quelle condizioni fisiche incerte"

Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha provato a pesare rischi e benefici di un eventuale acquisto di Stefano Sensi da parte della Fiorentina. Partendo dalla valutazione di mercato che circola sui giornali da qualche settimana: "Non credo che l'Inter pensi davvero di incassare 15 milioni dalla sua cessione - le parole del giornalista -. Non per le sue qualità che sono molte, ma per la sua fragilità fisica, limite che pesa almeno quanto le sue qualità. Inoltre Sensi non vuole lasciare l'Inter e sarebbe un altro errore della Fiorentina prenderlo e pagarne da sola i rischi. Se un giocatore non è tranquillo della destinazione non conviene investirci sopra ancor più nel mercato di oggi in cui tutto va avanti attraverso prestiti".