Sconcerti: “L’anti-Inter oggi è l’Atalanta, ma non ha sostituti per Zapata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti commenta così il momento vissuto dall’Inter e la lotta Scudetto in Serie A: “Milan-Napoli deciderà l’anti-Inter? "Se dovesse vincere il Milan, il Napoli andrebbe lontano e conclamerebbe uno stato di forte difficoltà. Sarebbe un colpo serio alle ambizioni del Napoli. Credo che l'anti-Inter adesso sia l'Atalanta, ma ha qualche problema. Se gli viene un raffreddore a Zapata, può sistemare in modo diverso la squadra ma non ha sostituti veri. Mourinho? Mourinho lo conosco poco, mi sembra un allenatore da grande società, con grandi mezzi. Quando vinse in Italia non c'era la Juve poi. Non amo Mourinho perché parla tanto e sono di parere diverso rispetto al suo, ma questo non vuol dire che non abbia ragione. Mourinho ha fatto grandissime cose, è un intuitivo. E' sempre stato una copertura per i giocatori, oggi invece li accusa. E questo non mi piace".