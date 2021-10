Sconcerti: “Inter-Juve, rigore sciocco: giocata di Dumfries sconsiderata”

L’editoriale sul Corriere della Sera

Mario Sconcerti analizza la giornata di campionato attraverso l'editoriale sul Corriere della Sera. "Si è fermato il campionato, ieri hanno pareggiato tutte le prime - si legge -. Naturalmente la voce più ascoltata è quella di Inter-Juve. Ho visto un rigore sciocco, Dumfries ha colpito come dovesse mandare in tribuna il pallone, una giocata sconsiderata al confine dell’area di rigore e con l’avversario in anticipo. È stata una bella Inter nel primo tempo, troppo in difficoltà nel secondo, schiacciata in modo isterico da una Juve a tratti ritrovata. Questo è il punto, la Juve ha ripreso la partita quando ha giocato per rovesciarla non per difenderla, con Dybala e Chiesa in campo accanto a Morata. Questa è l’unica Juve possibile per stare dentro la classifica. L’altra Juve vale per poche gare, poi esiste l’avversario, il caso, l’individuo. L’Inter ha frenato troppo, ha rischiato e subìto un gol che stava già maturando. Inter-Juve è la sintesi di questo inizio di stagione”.