Sconcerti: “Inter-Atalanta gara di svolta. La squadra di Inzaghi vincerà se…”

L'editorialista del Corriere della Sera: "L'Inter sembra la squadra più completa, cioé la più bilanciata e pronta a vincere"

Mario Sconcerti illustra così la sfida di questo pomeriggio tra Inter e Atalanta dalle colonne del Corriere della Sera: "È una partita di svolta, può avere conseguenze lunghissime. Lo scorso anno, battere l’Atalanta alla settima giornata significò per l’Inter una ripartenza, il primo ingresso accreditato nel gioco del campionato. L’Atalanta ha ritrovato la corsa e anche qualcuna delle sue coppie vincenti, per esempio quella composta da Freuler e De Roon in mezzo al campo. Manca ancora Muriel, non è pronto il ragazzo Piccoli. Questo è stato l’errore di molte squadre, assecondare la propria crisi economica. L’Atalanta non ha riserve in attacco, solo un ragazzo di venti anni. Va bene in un campionato di contenimento, ma questo doveva essere e resta una stagione di possibilità. Una possibilità così reale non so quando si riaprirà. Forse valeva la pena completarsi. L’Inter è stata quasi perfetta, ha perso punti solo a Marassi in modo corretto ma marginale: un autogol di Dzeko e un gran colpo al volo di Augello, non un’inferiorità di gioco. Quel pareggio adesso pesa sul campionato. A me l’Inter sembra la squadra più completa, cioè la più bilanciata e pronta a vincere. Ma il Napoli mi impressiona (...). Siamo in sostanza in un eterno momento pesante, chi perde oggi a San Siro resta indietro, forse anche molto indietro. Succede quando chi scappa è nel momento migliore. Tra Inter e Atalanta ci sono due alternative: se la partita va di corsa, l’Atalanta può vincere. Se va di equilibrio, come un anno fa, cioè di complessità di gioco e differenza finale fra giocatori, vince l’Inter. Il mio calcolo possibile è 1x".