Sconcerti: “Centravanti, probabile effetto domino. Si muove anche Lukaku?”

Il giornalista nell'editoriale per Calciomercato.com: "Big Rom al Chelsea con Vlahovic all'Inter?"

Secondo Mario Sconcerti "sta succedere qualcosa di molto importante" per ciò che concerne il mercato dei grandi numeri nove, merce sempre più rara nel calcio moderno. "Questi rumori sui centravanti sono troppo insistenti per non avere realtà - dice il giornalista nel suo editoriale per Calciomercato.com -. Sono senza centravanti, per altro, due squadre molto ricche: il Chelsea e il Manchester City. Guardiola ama, vero, giocare senza, ma uno grande lo vuole. In Europa ci sono quattro centravanti che fanno mercato: Kane, Lukaku, Haaland e Vlahovic, se si muove uno finisce che si muovono tutti. Ora è noto che il City è vicino a Kane: se l'affare si concludesse, il Tottenham avrebbe i soldi per sostituirlo come gli pare. Il Chelsea non può rimanere con Werner e veder rinforzarsi le altre è un paradosso da vecchio mercato, ma leggo che il figlio di Abramovich non sta parlando con l'Inter, parla direttamente con Lukaku, che comunque gli resiste. Se il Tottenham perdesse Kane, può pagarsi Haaland. Resterebbero, a quel punto, Lukaku e Vlahovic. Uno andrebbe al Chelsea, l'altro all'Inter. Ma non so dirvi quale".