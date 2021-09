Schwoch: “Inter ha costruito un gruppo valido nonostante cessioni importanti”

L'ex attaccante partenopeo commenta le prospettive della massima serie

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto l'ex calciatore e ora opinionista tv Stefan Schwoch, che ha fatto il punto sullo stato di Napoli e Inter, a confronto: "I nerazzurri hanno perso giocatori importanti ma la società ha costruito qualcosa di ugualmente valido. Il Napoli perché ha la rosa dell’anno scorso con l’aggiunta di Spalletti, penso sia un valore aggiunto molto grande. Per lo Scudetto il Napoli non può nascondersi, lo ha detto anche Spalletti. Se vuoi vincere devi credere in te stesso".