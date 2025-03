Se Micah Richards nutre grande fiducia nei confronti dell'Inter pronosticando un approdo dei nerazzurri alla finale di Champions League a Monaco di Baviera, Peter Schmeichel è di parere diametralmente opposto. Anzi, a detta dell'ex portiere della Nazionale danese, il Feyenoord compirà la sorpresa e dopo il Milan eliminerà anche i nerazzurri dalla competizione, scatenando il disappunto di tutti gli altri ospiti in studio. "Voglio vincere il bracket, e se becco questa lo vinco", si difende Schmeichel, che nel comporre il suo tabellone della fase finale per CBS Sports Golazo pronostica il successo finale del Bayern Monaco sul Real Madrid.

Si pronuncia anche Jamie Carragher, che si accoda al pronostico della conduttrice Kate Scott: Inter che arriverà in semifinale, per poi uscire per mano del Barcellona che poi perderà col Real Madrid in finale.