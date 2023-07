Intervista ai microfoni di Kicker per Stephan Schippers, responsabile finanziario del Borussia Moenchengladbach. Che ai microfoni del magazine tedesco esprime la sua fiducia sul risanamento delle finanze del club tedesco, anche nonostante la perdita di alcuni giocatori a parametro zero come il neo interista Marcus Thuram: "Parte di quanto avevamo incassato è sfumato. Tuttavia, possiamo essere soddisfatti di come abbiamo superato questi tempi difficili come club. D'ora in poi la tendenza andrà di nuovo in salita.

In questo anno finanziario raggiungeremo l'inversione di tendenza e saremo di nuovo in attivo. Le partenze? Dobbiamo avere il coraggio di rinunciare a buoni giocatori. Compra, vendi: ci deve essere un equilibrio".