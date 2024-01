Intervenuto in conferenza stampa a Bruxelles, il vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas è stato interpellato a proposito della sentenza della Corte di Giustizia in merito alle norme FIFA e UEFA. "Di certo non commenterò la decisione della Corte, che tutti possono leggere e valutare. Sono certo che molti avvocati, in tutta Europa, addebiteranno onorari per farlo. Quello che posso dire, come responsabile anche dello sport, è che il nostro impegno nei confronti del modello sportivo europeo è incrollabile. Incrollabile e incondizionato", ha detto.

Sulla Super League:

"Ovviamente c’è un elemento commerciale nello sport e nel calcio, ma il modello sportivo europeo riguarda tutti: inclusione, equità, sport amatoriale. È un elemento del nostro modo di essere, del nostro modo di vivere. Continuerò a difendere questa nozione di un modello sportivo europeo inclusivo e sono molto confortato dal fatto di non essere solo in questa difesa. I nostri Stati membri, il Parlamento europeo, le associazioni sono tutti accomunati da questo modo di vedere lo sport e il calcio in Europa", ha concluso il vicepresidente della Commissione europea.