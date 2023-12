Sandro Schärer, arbitro 35enne originario di Schübelbach di professione insegnante, è il direttore di gara designato per la sfida di martedì tra Inter e Real Sociedad, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Sarà per lui il primo match di questa stagione nella competizione, lui che con l'Inter vanta già un precedente, risalente alla scorsa edizione del torneo, quando il 13 settembre 2022 arbitrò il match di Plzen contro il Viktoria che l'Inter vinse 2-0 grazie ai gol di Denzel Dumfries ed Edin Dzeko.