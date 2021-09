Scatenato Mulattieri: doppietta al Brescia di Inzaghi e quinto centro in B

Si sta mettendo in luce con grandi doti tecniche il gioiellino classe 2000

Finora il Brescia non aveva lasciato punti per strada, vincendone tre su tre, segnando dieci gol e incassandone solamente due. Due li ha subiti nel pareggio di questa sera nel secondo anticipo della quarta giornata di Serie B contro il Crotone. E la doppietta è arrivata dall'attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter Samuele Mulattieri, che ha timbrato la rimonta sulla capolista. La truppa di Inzaghi non è riuscita a mantenere il doppio vantaggio: dal raddoppio di Moreo sono trascorsi appena 3' che i pitagorici hanno trovato il modo d'accorciare le distanze: tacco illuminante di Maric che libera lo spazio a Mulattieri, il cui destro fulminante non lascia tempo di reazione e intervento a Linnér. La seconda rete all'83': dagli sviluppi di un corner, il gioiellino classe 2002 si fa trovare pronto stoppando una conclusione sporca di Sala e ribadendo col sinistro beffando il portiere in uscita. Quinto centro in campionato (sesto in stagione, visto che aveva già segnato al Brescia, in Coppa Italia) dopo la doppietta realizzata al Como e il gol al Cittadella. Un inizio sicuramente molto convincente e con rosee prospettive agli orizzonti.