Un altro gol per Lautaro Martinez, che prova a scalare la classifica della Scarpa d'Oro. In testa, come segnala Sky Sport, c'è Harry Kane con 40 punti (20 gol e coefficiente 2). Secondo Amahl Pellegrino del Bodo Glimt, in Norvegia, con 24 gol e 36 punti, davanti ad Akor Adams a 22 gol e 36,5 punti.

Quarti a pari merito Guirassy e Mbappé, entrambi con 32 punti e 16 gol. Segue proprio Lautaro, 15 gol e 30 punti, davanti a Haaland con 28 e 14 gol.