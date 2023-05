Erling Haaland, cyborg norvegese del Manchester City, attende solo di essere incoronato come miglior bomber europeo quando mancano una manciata di giornate alla fine dei vari campionati continentali. L'ex Borussia Dortmund domina la classifica della Scarpa d'Oro guardando tutti dall'alto verso il basso con i suoi 70 punti, frutto di 35 gol segnati alla sua prima stagione record in Premier League. Alle sue spalle, lontanissimo, Harry Kane (50 punti), mentre chiude il podio Kylian Mbappe con 46 davanti al napoletan Victor Osimhen, ieri autore della rete scudetto a Udine. In top 10, grazie alla seconda doppietta in quattro giorni messa a segno con l'Inter, anche Lautaro Martinez. La graduatoria:

1. Erling Haaland (Manchester City) 70 punti

2. Harry Kane (Tottenham) 50

3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 46

4. Victor Osimhen (Napoli) 44

4. Jonathan David (Lille) 42

6. Enner Valencia (Fenerbahçe) 40.5

7. Alexandre Lacazette (Lione) 40

7. Ivan Toney (Brentford) 40

9. Robert Lewandowski (Barcellona) 38

9. Lautaro Martinez (Inter) 38