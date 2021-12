Scaroni sulle plusvalenze: “I club fanno salti mortali per superare i vincoli”

Il numero uno rossonero: "Finché non ridiamo competitività al calcio avremo sempre problemi in Italia

Nel corso del suo intervento su Gr Parlamento per 'La Politica nel Pallone', il presidente del Milan Paolo Scaroni, ha parlato anche della questione plusvalenze e del caos di questi giorni legato alla Juventus: "Non ho molto da dire anche perché non ci riguarda. Non vorrei che anche in questo caso il denominatore comune per le squadre italiane fossero che perdono soldi e quindi cercano di fare i salti mortali per superare i vincoli imposti dalla Covisoc. Ma finché non ridiamo competitività al calcio avremo sempre problemi in Italia, e lo stadio può aiutarci in questo senso".