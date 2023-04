Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha parlato dell'ipotesi di ristrutturare San Siro durante l’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore. "Mi dicono che è la Scala del Calcio, ma oggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Come facciamo a ristrutturare uno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni 4 giorni entrano 50 mila persone. Vicino a Milano non c’è nessun impianto che ci possa permettere di spostarci mentre San Siro viene ristrutturato - le sue parole riportate da Calcio&Finanza -. Nella giornata di ieri ho assistito alla presentazione della nuova legge sugli stadi e posso dire che con questa non faremo un accidenti di niente. Serve un cambio totale, serve una legislazione di emergenza che ci faccia superare tutti gli ostacoli. Altrimenti continueremo ad avere stadi vecchi, obsoleti e a volte anche pericolosi.

Gli stadi devono essere nuovi, belli, illuminati e pieni perché in TV devono apparire così, anche lo stadio gioca un ruolo anche a livello televisivo. Il Milan ha 500 milioni di fans nel mondo, ma io voglio che un cinese che sta a Shanghai che non è tifoso né del Milan né dell’Inter si voglia guardare un Milan-Inter. Dobbiamo essere in grado di attirare non solo i tifosi delle nostre squadre, ma anche chi vuole solo assistere allo spettacolo per attirare diritti TV che senza non ci permettono di essere competitivi".