Paolo Scaroni, presidente del Milan, tira dritto sul progetto del nuovo stadio del club rossonero. Intervistato da MilanNews.it, Scaroni illustra nuovamente la sua idea: "Da oltre quattro anni, abbiamo intrapreso un percorso per dotare il nostro Club di uno stadio fra i migliori al mondo, capace di accompagnarci verso un futuro vincente e sostenibile. A settembre abbiamo fatto un primo passo formale presentando al Comune di San Donato Milanese una proposta di Variante di PII per l’area denominata San Francesco e ora rimaniamo in attesa degli sviluppi. Vogliamo costruire lo stadio più bello del mondo e nei nostri piani la prima partita sarà all'inizio della stagione 2028-2029".

Lo stesso Scaroni ribadisce inoltre l'impossibilità di operare sull'attuale stadio di San Siro: "Come già sottolineato molte volte, la ristrutturazione del Meazza è impossibile: da un punto di vista pratico, tra campionato, coppe nazionali e internazionali, Milan e Inter giocano a San Siro un numero di partite tale da rendere inattuabile la realizzazione di lavori pesanti in quello stadio, mentre a distanza utile non ci sono impianti alternativi idonei a ospitarci in via temporanea. Ciò detto, abbiamo bisogno di un nuovo stadio, innovativo, che permetta un’esperienza unica per gli spettatori e che garantisca i ricavi necessari a mantenere il Club nell’élite del calcio europeo, per proiettarci verso il futuro che il Milan merita".