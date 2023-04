A margine dell'evento organizzato da Il Sole 24 Ore, il presidente del Milan Paolo Scaroni annuncia l'intenzione di essere presente al Maradona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli: "La previsione sulle partite non fa parte del mio repertorio. Eccezionalmente, andrò a vedere Napoli-Milan in trasferta... Non vado neanche a Inter-Milan, perché non mi va di vedere questi colori che non mi sono familiari".