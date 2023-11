"Se riuscissimo a fare uno stadio a Milano del livello delle grandi squadre del mondo, porteremmo un indotto fondamentale. Ogni tanto mi rammarico di non essere mai riuscito a convincere, in particolare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a fargli dire alla popolazione: 'Io voglio dotare Milano del più bello stadio del mondo senza tirar fuori una lira'". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, durante il Lombardia World Summit 2023 di Milano.

"Non ci dimentichiamo che San Siro è stato riammodernato con i soldi del contribuente. Lui aveva una possibilità di dire 'facciamo uno stadio stupendo e lo pagano i due club di Milano'. Questo lessico non sono mai riuscito a trovarlo", ha aggiunto Scaroni.

Praticamente naufragato il progetto di costruire un nuovo Meazza, il club rossonero si è buttato a capofitto sulla zona di San Donato, un progetto che potrà presto vedere la luce, stando a quanto spiega Scaroni: "Prevediamo che la costruzione cominci a fine 2024, inizio 2025. L'inaugurazione la attendiamo nel 2028 per la stagione 2028-2029. Ci sono tanti italiani che conoscono il nostro Paese, quando uno fa queste previsioni in Italia si va su un terreno scivoloso... Ma questo è il nostro piano".

