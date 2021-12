Scanziani: “L’Inter con Inzaghi gioca con più gioia e libertà”

E aggiunge: "Sono partiti alcuni big però Inzaghi è entrato subito in sintonia con calciatori"

"La qualità c'è sempre stata nella squadra nerazzurra. Sono partiti alcuni big però Inzaghi è entrato subito in sintonia con calciatori". Così l'ex nerazzurro Alessandro Scanziani a TMW ha parlato della squadra di Simone Inzaghi. "Mi dà l'impressione che i giocatori giochino con più gioia, sono più liberi di giocare in campo a livello di decisioni - continua -. Per la lotta allo scudetto, molto dipenderà dal cammino europeo. Magari se l'Inter dovesse arrivare in finale di Champions la concentrazione andrà proprio su quell'obiettivo".