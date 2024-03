L'ex giocatore Alessandro Scanziani si è soffermato sul momento dei nerazzurri ai microfoni di Radio Sportiva: "Difficile vincere Coppa Italia, campionato e andare avanti in Champions League. L’anno scorso ha fatto un ottimo percorso in Europa, è riuscita a vincere dove era più difficile. La società è sicuramente contenta. L’Inter è superiore alle altre in Italia, quindi lo può perdere solo lei"