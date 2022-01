Scanziani elogia Inzaghi: “Bravo a coinvolgere tutti. Mi auguro apra un ciclo”

L'ex nerazzurro elogia il lavoro del tecnico nerazzurro. E su Sanchez aggiunge: "Spende molto in partita, non so fino a che punto possa essere titolare fisso"

Egle Patané

Primo titolo della stagione e di Simone Inzaghi la Supercoppa alzata ieri sotto il cielo di San Siro. Vittoria che sottolinea i meriti del tecnico ex Lazio, "bravo a coinvolgere tutto il gruppo e mette i giocatori in condizione di dare il meglio" secondo Alessandro Scanziani che a TWM ha detto: "Mi auguro che possa aprire un ciclo anche se non vorrei che vincesse nove o dieci campionati di fila come la Juve. Preferirei che ne vincesse due o tre e che conquistasse una Champions. Dimostrare che un'italiana è competitiva anche a livello europeo sarebbe un bel segnale. Il nostro è un campionato mediocre rispetto a quello spagnolo, inglese e tedesco".

Su Sanchez, ieri decisivo:

"È chiaro che quando uno segna al minuto 120 dando una vittoria importantissima risponde in quel modo. Però non so fino a che punto possa essere un titolare fisso perché spende molto in partita, non fa solo la punta là davanti, si dà da fare e torna in mezzo al campo. Non so se lo può fare tutte le domeniche al cento per cento. Può andar bene anche il modo in cui viene impiegato adesso. Tutto sommato Conte e Inzaghi finora lo hanno utilizzato bene: oltretutto Dzeko è più punta e corre meno anche se ieri si muoveva di più risetto ad altre partite".