All'indomani della cancellazione della squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia, il dg della Juventus Maurizio Scanavino chiude il discorso ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. Tornando anche sull'abbuono della penalizzazione di 15 punti decretato in settimana dal Collegio di Garanzia del Coni: "Siamo soddisfatti dall'accoglimento del ricorso, speriamo di non avere ulteriori sorprese negative in futuro. Dobbiamo aspettare e vedere le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere questa decisione, diciamo che lì capiremo il perimetro per ulteriori penalizzazioni sportive. Siamo soddisfatti anche per il ricorso sulla chiusura della Curva Sud, la nostra posizione è sempre a favore di tutto ciò che combatte il razzismo.

La Juventus sotto questo aspetto è all'avanguardia, sono stati casi gravi ma grazie alle tecnologie che abbiamo sono stati individuati due responsabili che hanno subito sanzioni pesantissime; uno sarà bandito dallo stadio per sempre. Gli obiettivi di fine stagione? Per noi è tutto prioritario. Sono stati quattro mesi molto complicati ma i giocatori e il mister hanno saputo reagire in maniera straordinaria, trovarsi in bassa classifica poteva togliere motivazioni. Invece ora ci troviamo terzi in classifica, in semifinale di Europa League e ci giochiamo la finale di Coppa Italia con l'Inter. Vogliamo raggiungere entrambe le finali e speriamo di arrivare almeno al secondo posto".