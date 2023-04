Continua a tenere banco il vociferato scambio Inter-Barcellona fra Brozovic e Kessie. A parlarne è l'ex centrocampista del Barcellona, Jofre Mateu a Sportitalia.

Cosa ne pensi del livello raggiunto dal calcio italiano, quest'anno?

"Il calcio italiano è sempre stato di alto livello. Quello che è cambiato è la proposta che si è evoluta in un calcio più propositivo in linea con quanto si sta facendo in altri Paesi. Oltre alle leggi fiscali che favoriscono la firma degli stranieri".

Pensi che una tra Inter e Milan possa vincere la Champions League?

"Decisamente. Mi sarebbe piaciuto fosse stato il Napoli, che vedevo più forte. Anche se il Milan ha presentato una candidatura seria ora".

Chi è secondo te il favorito per la vittoria finale?

"Secondo me il City. Il Real Madrid è sempre candidato, ma vedo meglio i citizens".

L'Inter sembra che stia parlando con il Barcellona per Kessie e nell'affare sembra poter rientrare Brozovic: cosa ne pensi di questi due giocatori?

"Per me Brozovic è il miglior giocatore attuale in Europa nel suo ruolo. Il Barça ne uscirebbe guadagnandoci molto dallo scambio. Perché se Busquets se ne va, non vedo un candidato migliore per la sua posizione. Kessie è un buon giocatore che deve anche recuperare un salario che non otterrà al Barcellona".