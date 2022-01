Scaloni positivo al Covid, salta il Cile: “Ci saranno Samuel e Ayala”

Alla guida dell'Albiceleste contro il Cile ci sarà l'ex muro interista

Il ct della nazionale argentina LionelScaloni, positivo al Covid, non potrà guidare la sua Argentina dalla panchina nella sfida di questa notte contro il Cile. Il ct dell'Albiceleste spiega: "Ho finito da giorni la quarantena ma continuo a risultare positivo ai test, quindi non posso entrare in Cile", come lui anche il vice Aimar, costretto all'isolamento. "Io e Aimar non faremo parte della delegazione presente in Cile, saranno Samuel e Ayala a partire, insieme a Diego Placente che si unisce alla Seleccion, per darci una mano in un momento che, da quando siamo qui, è il più stressante, visto tutto ciò che abbiamo passato negli ultimi giorni" aveva annunciato ieri lo stesso Scaloni durante la conferenza stampa in collegamento video.