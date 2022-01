Scaloni: “Formazione anti-Cile già decisa, ma aspettiamo esiti tamponi”

Le parole del ct dell'Albiceleste alla vigilia della gara con il Cile

In vista della gara di venerdì tra Cile e Argentina, il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa di presentazione del match. Una formazione atipica quella che venerdì notte (ora italiana) affronterà la Roja, atipica e senza dubbio forzata vista l'assenza di Leo Messi, positivo al Covid. "La squadra che scenderà in campo è già decisa ma, con tutto quello che stiamo passando, è impossibile comunicarlo. I ragazzi faranno i test anti-Covid appena arrivati ​​in Cile e domani avremo i risultati. Dobbiamo offrire diverse alternative di gioco. Crediamo che possa essere un buon momento per provare altre soluzioni. È ovvio che ci piacerebbe che Messi fosse qui. Ho parlato con lui e mi ha detto che il Covid lo ha colpito parecchio. È importante che guarisca, ed è per questo che ho deciso che la cosa migliore era per lui rimanere nel suo club".