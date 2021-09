Scaloni e le convocazioni: “Capisco i club, hanno il massimo supporto”

Il ct dell'Argentina si è espresso sul delicato tema della sosta Nazionali e dei problemi legati ai sudamericani

"Dopo questa sosta la FIFA dovrà fare una riunione per vedere cosa si farà per la prossima". Ad esprimersi sul tema delle convocazioni è Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Brasile: "Immagino che verranno presi dei provvedimenti, non si può continuare così. Questa data si è giocata nella giusta maniera in termini di decisioni, ma non puoi competere in questo modo. Capisco le altre squadre e hanno il massimo supporto" le parole raccolte da TyC Sports.