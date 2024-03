Nell'amichevole in programma nella notte italiana contro il Costa Rica, Lionel Scaloni rivoluzionerà l'Argentina cambiando mezza squadra rispetto all'11 titolare che ha affrontato El Salvador. "L'idea è di fare dei cambiamenti, penso cinque o sei - le parole del ct in conferenza stampa -. Non ho ancora deciso se Walter Benítez partirà dal 1' o entrerà a gara in corso, ma vorrei dargli una possibilità. Non ho ancora detto i titolari neanche al gruppo, l'idea è di fare qualche cambiamento. Garnacho? Se mi chiedete chi gioca uno alla volta, avrete i cinque o sei cambiamenti (ride, ndr). Sì, è entrato bene l'altro giorno. E' una possibilità, avete due nomi, ne mancano tre o quattro", ha concluso l'allenatore facendo una battuta ai giornalisti.

Volgendo lo sguardo al futuro, Scaloni, infine, ha parlato così dei 23 che ha intenzione di convocare per la Copa America: "Alla fine siamo aperti a qualsiasi cosa. Ora ci sono 25 convocati, chi sta facendo una buona stagione ci sarà. Non abbiamo problemi".