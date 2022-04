Raggiunto dai microfoni di TMW Nevio Scala , ex centrocampista dell'Inter ed ex allenatore del grande Parma, ha parlato della lotta scudetto e del campionato italiano di calcio.

"Stiamo assistendo a una bella volata finale. In questo momento l'Inter, se riesce ad avere la meglio nel recupero col Bologna, è un passo avanti - le sue parole -. L'Inter ha molte soluzioni e poi Inzaghi sta facendo molto bene. Se non vince, ci sono altri fattori che possono incidere. Da vecchio tifoso e da vecchio interista, se l'Inter riesce a sfruttare l'entusiasmo generato dai passi falsi di Milan e Napoli può creare l'ambiente giusto per poi andare al massimo fino alla fine".