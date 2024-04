Mentre Marko Arnautovic cerca uno sprint per questo rush stagionale finale che possa sovvertire i bilanci della stagione, un attaccante di origine uruguaiana e provenienza nerazzurra entra di forza nella Team of The Week della 28esima giornata di Ligue 1. Trattasi di Martin Satriano, l'uruguagio dell'Inter in prestito allo Stade Brestois, squadra con la quale ha messo a referto fino a questo momento 30 presenze, 5 gol e 4 assist. Nell'ultima gara di Ligue 1, l'ex Inter Primavera si è distinto per aver partecipato a due azioni da gol sui 4 segnati dai padroni di casa nel match contro il Metz, rete e assist che gli hanno fatto fruttare il riconoscimento di cui sopra.