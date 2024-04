Vittoria importante per il Brest che oggi ha piegato per 4-3 il Metz rafforzando così il suo secondo posto in Ligue 1. Padroni di casa in svantaggio dopo 6 minuti, poi una grande rimonta fino al 4-1, segnato dall'attaccante in prestito dall'Inter Martin Satriano. Inutile la replica nel finale del Metz.