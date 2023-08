Martin Satriano è tornato in prestito al Brest, club in cui aveva già giocato la seconda metà di stagione 2021-22, mettendo a segno 4 gol in 15 presenze in Ligue 1. L'ultima stagione a Empoli non è andata altrettanto bene dal punto di vista realizzativo per l'attaccante di proprietà dell'Inter, che ha chiuso il campionato con 30 presenze e solamente due segnature. Quest'oggi alle 15:00 l'uruguaiano scenderà in campo da titolare (per la seconda volta consecutiva) con la formazione francese, impegnata sul campo del neopromosso Le Havre per una sfida che assume già il sapore di uno scontro diretto per la salvezza. Nonostante il Brest abbia battuto 3-2 il Lens (secondo la scorsa stagione) le ambizioni di classifica dei biancorossi non sono infatti di primissimo livello. Chissà che quest'oggi non possa arrivare il primo gol stagionale del nostro Martin.

Luca Pesenti